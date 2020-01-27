Омбудсмен сообщила о возможной судьбе брошенных в Шереметьево детей

Двух мальчиков, которых мужчина оставил в московском аэропорту Шереметьево, могут определить в детский дом или приемную семью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в Хабаровском крае Викторию Трегубенко.

Омбудсмен отметила, что по приезде в Хабаровск дети сначала будут переданы медикам для обследования. «Затем, вероятнее всего, их определят в государственное учреждение, детский дом или в приемную семью, если таковая сразу найдется, поскольку родственники не откликаются», — сказала Тергубенко.

Ранее стало известно, что мужчина, прилетевший из Хабаровска, оставил в Шереметьево двоих детей 2011 и 2014 годов рождения. В детском рюкзаке нашли свидетельства о рождении детей, а также записку. Как сообщал Telegram-канал Baza, в записке отец детей написал, что у него нет средств, чтобы прокормить детей, попросил помочь мальчикам и отправить их «во временный дом приюта». По его словам, он собирался впоследствии забрать детей.

По факту произошедшего следователи организовали доследственную проверку. Полиции удалось установить личность мужчины, который оставил детей. Как сообщил РЕН ТВ, им оказался 41-летний житель Комсомольска-на-Амуре Виктор Гаврилов.