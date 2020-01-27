СМИ сообщили о пострадавших при обстреле посольства США в Багдаде

В результате обстрела посольства США в Багдаде пострадали как минимум три человека. Об этом сообщает Alsumaria со ссылкой на источник в силах безопасности.

По словам собеседника издания, сейчас проводится эвакуация людей из здания, а также приняты «строгие меры безопасности».

Ранее стало известно, что «зеленая зона» в Багдаде, где находятся несколько посольств западных стран и правительственных учреждений Ирака, подверглась ракетному обстрелу. На территории посольства США упали три снаряда, один из которых попал в ресторан дипмиссии. По словам источника в силах безопасности Ирака, упавшие снаряды использовались в советских боевых машинах реактивной артиллерии «Катюша».

Это не первый раз, когда «зеленая зона» в Багдаде подвергается ракетному удару. Последний раз это произошло 21 января. В результате два снаряда взорвались рядом с американским посольством. По данным источника в иракской полиции, они были запущены из района Зафарания на окраине Багдада.