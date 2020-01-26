Адвокат экс-главы «Роснано» ответил на публикации о прекращении дела

Александр Аснис, адвокат бывшего руководителя компании «Роснано» Леонида Меламеда, заявил РБК, что не может подтвердить или опровергнуть информацию о прекращении уголовного дела в отношении своего клиента.

«Мы не комментируем это сообщение, поскольку не располагаем подобной информацией», — сказал Аснис.

Ранее источник ТАСС сообщил о закрытии из-за истечения сроков давности уголовного дела в отношении Меламеда и бывшего финдиректора «Роснано» Святослава Понурова, которые обвинялись в растрате 220 млн руб.

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