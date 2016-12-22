Экс-глава «Роснано» Меламед выйдет из-под домашнего ареста

Леонид Меламед и еще один фигурант дела — бывший финдиректор «Роснано» будут в полночь отпущены из-под домашнего ареста. В Мосгорсуде сообщили, что ходатайство о продлении срока не поступало

Леонид Меламед (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Московский городской суд, рассматривая ходатайство прокуратуры, не принял решения по мере пресечения Леониду Меламеду, бывшему главе «Роснано», и Святославу Понурову, бывшему финансовому директору компании. Домашний арест обоих истекает в 00:00 22 февраля, сообщил РБК адвокат Меламеда Руслан Кожура. «До полуночи сегодня они должны быть освобождены», — добавил адвокат Александр Аснис, представлявший в суде интересы «Роснано».

Пресс-секретарь суда Ульяна Солопова сообщила РБК, что Мосгорсуд оставил в силе постановление Черемушкинского суда, согласно которому дело было возвращено в прокуратуру, а мера пресечения сохранялась до 22 февраля. Она уточнила, что материалы с ходатайством о продлении срока ареста в Мосгорсуд не поступали, как и в Черемушкинский суд.

По словам адвоката, речь о повторном рассмотрении дела в суде пока не идет, так как допущенные следствием нарушения еще не устранены. «Дело должно дойти до генерального прокурора, поскольку именно он утверждал обвинительное заключение, и затем вернуться в Следственный комитет. Предсказать, когда оно снова дойдет до суда, на данный момент совершенно невозможно», — пояснил Аснис.

Меламеду и Понурову предъявили обвинения в растрате 220 млн руб., которые были предназначены для оплаты консультационных услуг компании «Алемар» для «Роснано». Но, по версии обвинения, совладельцем «Алемара» был Меламед и под видом консультационных услуг Понуров и заочно арестованный Андрей Малышев (заместитель Меламеда) выводили деньги из «Роснано».

В начале декабря 2017 года суд вернул дело в прокуратуру. Аснис говорил тогда РБК, что вопрос о возвращении дела суд поставил сам.

В ноябре прошлого года на процессе по делу Меламеда и Понурова выступил председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс. Он рассказал суду, что контракт с «Алемаром» решило заключить правление. Кроме того, Чубайс отметил, что Меламед был вице-президентом «Алемара», а акциями не владел. По словам главы «Роснано», компания выиграла тендер честно и прозрачно.

«Когда было заведено уголовное дело, мы провели у себя независимое расследование, чтобы базироваться не на эмоциях, а на фактах. И это расследование показало, что никакого ущерба корпорации заключение этого договора не причинило», — рассказал Чубайс.

В мае 2017 года Генпрокуратура решила вернуть дело Меламеда в СКР из-за «грубейших нарушений положений уголовно-процессуального законодательства», но в тот же день решение отменил генпрокурор Юрий Чайка.