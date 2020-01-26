В Белоруссию поступила первая партия нефти из Норвегии

Первая партия норвежской нефти поступила на белорусский завод «Нафтан», сообщило БелТА.

Утром 26 января из Клайпедского порта в Новополоцк по железной дороге прибыло 59 цистерн с 3,5 тыс. т нефти. Вся партия нефти из Норвегии, перевезенная судном Breiviken, — 86 тыс. т — поступит на белорусский завод в течение двух недель.

Контракт на поставку российской нефти в Белоруссию истек 1 января. Заключить новый договор сторонам не удалось: в споре о цене сырья Минск настаивает на поставках по внутрироссийской цене. В декабре после неудачных переговоров о долгосрочном контракте президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил найти альтернативу российской нефти.

20 января Минск закупил у Норвегии 80 тыс. т нефти. По словам Лукашенко, переговоры о закупках нефти также ведутся с США, Саудовской Аравией и ОАЭ, которые готовы поставлять сырье лучшего качества по «мировой цене».