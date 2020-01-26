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Китайский мессенджер WeChat пригрозил блокировкой за слухи о коронавирусе

Китайская социальная сеть и мессенджер WeChat будет бороться с распространением недостоверной информации о вспышке нового коронавируса, передает портал CNMO со ссылкой на центр безопасности сети.

В WeChat отметили, что различные слухи на фоне распространяющейся эпидемии лишь усиливают панику среди населения. Удалением ложной информации займутся сторонние специалисты, при этом аккаунтам пользователей, распространявших ее, грозит ограничение или полная блокировка. Кроме того, согласно законам Китая, за умышленное распространение заведомо ложной информации, нарушающей общественный порядок, грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет, напомнили в WeChat.

Распространение коронавируса началось с китайского Уханя в декабре прошлого года. По последним данным, от пневмонии, вызванной новым вирусом, скончались 56 человек, еще более 1,9 тыс. заразились. Кроме КНР случаи заболевания также обнаружили в США, Южной Корее, Канаде, Непале, Сингапуре и других странах.

Из-за угрозы распространения эпидемии 25 регионов Китая находятся в наивысшем режиме реагирования на чрезвычайные ситуации. В стране закрыли десять городов, а власти Пекина, Сианя и провинции Шаньдун ограничили автобусное сообщение.

Теги: WeChat, коронавирус, блокировка
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