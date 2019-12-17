Запуск «Союза» с космодрома Куру отложили из-за сбоя

Запуск российской ракеты-носителя «Союз-СТ-А» с итальянскими и французскими спутниками и европейским орбитальным телескопом CHEOPS, который должен был состояться 17 декабря с космодрома Куру во Французской Гвиане, отложили. Об этом сообщает компания-оператор запуска Arianespace.

В сообщении говорится, что за 1 час 25 минут до запланированного запуска автоматическая последовательность запуска «Союза» прервалась. Новую дату запуска в компании пообещали объявить в ближайшее время.

О переносе запуска ракеты «Союз-СТ-А» также сообщается на сайте «Роскосмоса». Сейчас специалисты устанавливают причины сбоя, говорится в сообщении. Согласно данным ведомства, ракету планируют запустить утром 18 декабря.

По информации Arianespace, ракета «Союз-СТ-А» должна запустить итальянские и французские спутники, а также европейский космический телескоп CHEOPS и аппарат OPS-SAT.