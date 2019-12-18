«Союз» с коммерческими спутниками запустили с космодрома Куру

Российская ракета-носитель «Союз-СТ-А» с европейскими космическими аппаратами COSMO-SG и CHEOPS, а также тремя коммерческими спутниками стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане, сообщает пресс-служба «Роскосмоса».

Старт «Союза» состоялся в 11:54 мск. Через 22 минуты после старта от ракеты в штатном режиме отделился разгонный блок «Фрегат-МТ». Он в течение четырех часов после пуска должен вывести на орбиту пять аппаратов, общая масса которых составляет 2,5 тонны.

По данным компании — оператора запуска Arianespace, это

итальянские и французские спутники, космический телескоп CHEOPS и аппарат OPS-SAT.

Изначально запуск «Союза» был запланирован на 17 декабря. Однако его отложили из-за сбоя: примерно за полтора часа до запланированного запуска автоматическая последовательность запуска корабля прервалась.

Российско-европейский проект «Союз» во Французской Гвиане начался в 2003 году. Первый пуск ракеты-носителя «Союз-СТ» с космодрома Куру состоялся семь лет спустя, в 2011 году.

