Число погибших при землетрясении на востоке Турции увеличилось до 29

Число погибших при землетрясении на востоке Турции возросло до 29 человек, сообщает издание Bursada Bugün со ссылкой на местное агентство по чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства, пострадали 1243 человека. Больше всего пострадавших приходится на провинцию Элязыг, следом за ней идет Малатья.

Спасатели продолжают разбирать завалы. В регионе задействованы более 3,7 тыс. сотрудников поисково-спасательных служб, отмечают в агентстве по чрезвычайным ситуациям.

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в турецкой провинции Элязыг 24 января. Его очаг залегал на глубине 6,75 км. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган посетил пострадавший район, отменив свою программу в Стамбуле. Глава государства сообщил, что направил в регион министров окружающей среды, внутренних дел и здравоохранения.