Близкий к Кремлю эксперт заявил о финальном решении Суркова об отставке

Помощник президента России Владислав Сурков не изменит решения уйти в отставку. Об этом в своем Telegram-канале написал директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

«Решение Сурковым принято и не изменится. Мне это известно от самого Суркова», — сказал он. Чеснаков отметил, что когда появится соответствующий указ, определит глава государства.

Чеснаков ранее писал, что помощник российского лидера решил уйти с государственной службы. По его словам, причиной стала «смена курса на украинском направлении». Он отметил, что в течение ближайшего месяца Сурков будет «заниматься медитацией».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что пока указа об отставке Суркова нет. Он также отметил, что информация о смене политического курса по Украине не соответствует действительности и является личным мнением того, кто об этом сообщил.