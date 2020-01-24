Эрдоган заявил об отсутствии у Хафтара намерения идти на компромисс

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар не собирается идти на компромисс. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель, передает агентство Anadolu.

«Тот факт, что Хафтар и его сторонники усилили свои атаки за последние несколько дней, показал, что этот человек не намерен идти на компромисс», — сказал он.

Эрдоган отметил, что поддержка Правительства национального согласия (ПНС) во главе с Фаизом Сарраджем является не вариантом, а обязательством в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН. Турецкий лидер заявил, что Анкара полна решимости не оставлять «ливийских братьев одних в эти трудные дни».

В Ливии в 2011 году после смерти лидера страны Муаммара Каддафи началась гражданская война. В республике установилось двоевластие, которое включает палату представителей Ливии, поддерживаемую Хафтаром, и признанное ООН ПНС во главе с Сарраджем.