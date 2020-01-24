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Эрдоган заявил об отсутствии у Хафтара намерения идти на компромисс

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар не собирается идти на компромисс. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель, передает агентство Anadolu.

«Тот факт, что Хафтар и его сторонники усилили свои атаки за последние несколько дней, показал, что этот человек не намерен идти на компромисс», — сказал он.

Эрдоган отметил, что поддержка Правительства национального согласия (ПНС) во главе с Фаизом Сарраджем является не вариантом, а обязательством в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН. Турецкий лидер заявил, что Анкара полна решимости не оставлять «ливийских братьев одних в эти трудные дни».

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В Ливии в 2011 году после смерти лидера страны Муаммара Каддафи началась гражданская война. В республике установилось двоевластие, которое включает палату представителей Ливии, поддерживаемую Хафтаром, и признанное ООН ПНС во главе с Сарраджем.

19 января текущего года в Берлине прошла международная конференция по урегулированию ситуации в Ливии, по итогам которой был принят всеобъемлющий план. Однако Меркель отмечала, что Хафтар и Саррадж не участвовали в основных дискуссиях, так как между ними есть серьезные разногласия. Впоследствии Эрдоган сообщил, что отправил в Ливию военных инструкторов.

Теги: Турция, Реджеп Эрдоган, Ливия
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