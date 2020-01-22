Генсек ООН предложил Совбезу поддержать итоги саммита по Ливии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Совет безопасности поддержать итоги международной конференции по Ливии, которая прошла накануне в Берлине. Об этом он заявил журналистам после закрытых консультаций Совбеза, передает ТАСС.

По его словам, поддержка достигнутых договоренностей в Берлине является крайне важным шагом, последующим за конференцией.

Он напомнил, что Ливийская национальная армия публично не поддержала достигнутые соглашения. В связи с этим международное сообщество должно «играть ключевую роль» в оказании влияния на стороны конфликта, добавил Гутерриш.

Отмечается, что первое заседание военного комитета по Ливии по формуле «5+5», где от каждой стороны конфликта будет представлено по пять человек, пройдет 28 января в Женеве.

В Берлине 19 января прошла международная встреча по урегулированию ситуации в Ливии, которая была инициирована канцлером Германии Ангелой Меркель. По итогам саммита был принят всеобъемлющий план по урегулированию противостояния между ЛНА и правительством нацсогласия. В то же время министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что организовать «устойчивый диалог» между ливийцами пока не удалось.