Путин на иврите поблагодарил Нетаньяху за приглашение в Израиль

Президент Владимир Путин после прибытия в Израиль на иврите поблагодарил премьер-министра Биньямина Нетаньяху и его жену за приглашение в страну.

«У нас у всех большая миссия сегодня — вспомнить о жертвах холокоста. Хочу поблагодарить вас и вашу супругу: Сара, спасибо вам за приглашение и гостеприимство», — сказал Путин, добавив на иврите «большое спасибо» («тода раба»).

Президент отметил, что работает с израильским премьером «регулярно и очень плотно», и выразил надежду, что его визит «пойдет на пользу» двусторонним отношениям стран.

Согласно программе визита Путина в Израиль, опубликованной на сайте Кремля, он посетит мероприятия, посвященные 75-й годовщине освобождения Освенцима и Дню памяти жертв холокоста.