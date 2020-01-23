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Путин на иврите поблагодарил Нетаньяху за приглашение в Израиль

Президент Владимир Путин после прибытия в Израиль на иврите поблагодарил премьер-министра Биньямина Нетаньяху и его жену за приглашение в страну.

«У нас у всех большая миссия сегодня — вспомнить о жертвах холокоста. Хочу поблагодарить вас и вашу супругу: Сара, спасибо вам за приглашение и гостеприимство», — сказал Путин, добавив на иврите «большое спасибо» («тода раба»).

Президент отметил, что работает с израильским премьером «регулярно и очень плотно», и выразил надежду, что его визит «пойдет на пользу» двусторонним отношениям стран.

Согласно программе визита Путина в Израиль, опубликованной на сайте Кремля, он посетит мероприятия, посвященные 75-й годовщине освобождения Освенцима и Дню памяти жертв холокоста.

В аэропорту Израиля российского президента встретил глава МИДа этой страны, который поблагодарил его за то, что Красная армия освободила пленников немецкого концлагеря.

Кроме того, Кремль сообщал, что в Израиле Путин, возможно, проведет короткую встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, который также будет присутствовать на посвященных холокосту мероприятиях.

Теги: Владимир Путин, Израиль
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