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Путин и Нетаньяху открыли в Иерусалиме памятник героям блокады Ленинграда

В Иерусалиме состоялась церемония открытия памятника «Свеча памяти», посвященного подвигу жителей Ленинграда в годы блокады. Об этом сообщает корреспондент РБК.

В церемонии принимали участие президенты Израиля и России Реувен Ривлин и Владимир Путин, израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху и его супруга Сара, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и мэр Иерусалима Моше Лион.

Гости наблюдали за церемонией открытия в зрительном зале в парке «Сакер», в котором установили памятник. Парк располагается недалеко от зданий Министерства иностранных дел Израиля, Верховного суда и израильского парламента — кнессета.

Средства на установку памятника выделили Евро-Азиатский еврейский конгресс (ЕАЕК) и его глава Михаил Мирилашвили, Российский еврейский конгресс (РЕК), бизнесмен и председатель попечительского совета Еврейского музея и центра толерантности Виктор Вексельберг, а также Еврейский национальный фонд — Керен Каемет ле Исраэль и израильский фонд «Керен ха-Йесод».

В Иерусалиме начались переговоры Путина и Нетаньяху
Политика

Путин прибыл в Израиль 23 января для участия в мероприятиях к 75-й годовщине освобождения Красной армией концлагеря Освенцим и Дню памяти жертв холокоста. В аэропорту российского президента встретил глава израильского МИД Исраэль Кац и поблагодарил его за то, что Красная армия освободила узников Освенцима. При встрече с Нетаньяху и его супругой Путин выразил благодарность за приглашение на иврите.

Теги: Иерусалим, блокада, Ленинград, памятник
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