Путин и Нетаньяху открыли в Иерусалиме памятник героям блокады Ленинграда

В Иерусалиме состоялась церемония открытия памятника «Свеча памяти», посвященного подвигу жителей Ленинграда в годы блокады. Об этом сообщает корреспондент РБК.

В церемонии принимали участие президенты Израиля и России Реувен Ривлин и Владимир Путин, израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху и его супруга Сара, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и мэр Иерусалима Моше Лион.

Гости наблюдали за церемонией открытия в зрительном зале в парке «Сакер», в котором установили памятник. Парк располагается недалеко от зданий Министерства иностранных дел Израиля, Верховного суда и израильского парламента — кнессета.

Средства на установку памятника выделили Евро-Азиатский еврейский конгресс (ЕАЕК) и его глава Михаил Мирилашвили, Российский еврейский конгресс (РЕК), бизнесмен и председатель попечительского совета Еврейского музея и центра толерантности Виктор Вексельберг, а также Еврейский национальный фонд — Керен Каемет ле Исраэль и израильский фонд «Керен ха-Йесод».