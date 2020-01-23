Путин вручил орден внучатой племяннице героя восстания в Собиборе

Президент России Владимир Путин в ходе своего визита в Израиль вручил орден Мужества Нице Шахам — внучатой племяннице одного из героев восстания в лагере смерти Собибор Леона Фельдгендлера, сообщает «РИА Новости».

Этот лагерь смерти был открыт нацистами на территории Польши в годы Второй мировой войны. Вместе с лейтенантом Красной армии Александром Печерским Леон Фельдгендлер руководил восстанием в концлагере, в результате которого части заключенных удалось сбежать.

Вручая награду, Путин заявил, что Россия «высоко ценит усилия Израиля по сохранению памяти нашей общей борьбы с нацизмом». По его словам, Москва и Тель-Авив будут и дальше вместе делать все, «чтобы все люди знали об ужасах этой войны».

В ходе своего визита в Израиль Путин принимает участие в памятных мероприятиях в честь 75-й годовщины освобождения концлагеря Освенцим армией СССР, а также в мероприятиях, посвященных Дню памяти жертв Холокоста.