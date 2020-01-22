Адвокаты Винника подали жалобу на Грецию в ООН

Защита заключенного россиянина Александра Винника, содержащегося в тюрьме Греции, подала жалобу в ООН в связи с нарушениями его прав и пытками. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на адвоката Тимофея Мусатова.

По его словам, защита намерена привлечь международное сообщество к делу Винника, так как действия адвокатов в Греции не дали должного результата.

В тексте обращения говорится, что заключенного лишили возможности общаться с семьей и права на оказание медицинской помощи.

В июле 2017 года Александр Винник был задержан в Греции по запросу Минюста США. Россиянин обвиняется в отмывании денег и махинациях с биткоинами на сумму более $4 млрд. Вместе с тем, расследованием о махинациях Винника занимаются следователи в России. Сам подозреваемый в 2018 году признавался российским правоохранителям в похищении 750 млн руб. Арестованный сообщал, что хочет «добровольной» экстрадиции в Россию.