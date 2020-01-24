В Кремле заявили об отсутствии четких дат встречи Путина и Лукашенко

Четких дат встречи лидеров России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко для обсуждения поставок российской нефти пока нет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент РБК.

Так Песков ответил на заявление Лукашенко о желании лично встретиться с Путиным и обсудить вопросы поставок нефти для Белоруссии, о котором он сообщил 24 января.

«Я говорю: ладно, не будем по телефону обсуждать, закончишь мероприятия — послание там и прочее, встретимся и за столом посмотрим, на что мы можем выйти и до чего можем дойти», — рассказал Лукашенко о переговорах с российским коллегой.

Срок действия контракта о поставке российской нефти в Белоруссию истек 1 января текущего года. До этого сторонам не удалось заключить новый контракт из-за спора Москвы и Минска о стоимости поставок. Из-за этого Лукашенко поручил искать альтернативных поставщиков топлива. 20 января стало известно о закупке Минском 80 тыс. т норвежской нефти.