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В Лондоне отреагировали на предложение Путина о саммите пяти стран

Лондон ожидает дополнительных деталей о предложении российского президента Владимира Путина по проведению саммита пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН в 2020 году. Об этом в ответ на запрос РБК сообщил официальный представитель британского правительства.

С соответствующим предложением Путин выступил 23 января на Всемирном форуме памяти холокоста в Иерусалиме. По его словам, постоянные члены Совбеза — Россия, США, Китай, Франция и Великобритания — должны совместно обсудить актуальные глобальные проблемы. Путин отметил, что на этих государствах лежит «особая ответственность по сохранению цивилизации».

По словам российского лидера, переговоры о саммите в таком формате уже начались «с некоторыми коллегами». Путин отметил, что саммит можно было бы провести «в любой точке мира», и заявил о готовности Москвы передать официальные приглашения на встречу.

С инициативой Путина согласился президент Франции Эмманюэль Макрон. Французский лидер поддержал идею общей встречи, отметив, что постоянные члены Совбеза «должны обеспечить устойчивость мирового порядка, который опирается на международное право».

Путин в Иерусалиме предложил созвать новый саммит пяти государств
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Россия, как правопреемник Советского Союза, США, Франция, Великобритания и Китай — постоянные члены Совета Безопасности ООН. Страны выступили союзниками во Второй мировой войне и разработали основы ООН.

23 января Путин прибыл в Израиль на Всемирный форум памяти холокоста. В Иерусалиме президент встретился с президентом страны Реувеном Ривлином и премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Кроме того, он принял участие в церемонии открытия памятника в честь подвига жителей Ленинграда в годы блокады.

Теги: Израиль, саммит, ООН
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