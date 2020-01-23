В Лондоне отреагировали на предложение Путина о саммите пяти стран

Лондон ожидает дополнительных деталей о предложении российского президента Владимира Путина по проведению саммита пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН в 2020 году. Об этом в ответ на запрос РБК сообщил официальный представитель британского правительства.

С соответствующим предложением Путин выступил 23 января на Всемирном форуме памяти холокоста в Иерусалиме. По его словам, постоянные члены Совбеза — Россия, США, Китай, Франция и Великобритания — должны совместно обсудить актуальные глобальные проблемы. Путин отметил, что на этих государствах лежит «особая ответственность по сохранению цивилизации».



По словам российского лидера, переговоры о саммите в таком формате уже начались «с некоторыми коллегами». Путин отметил, что саммит можно было бы провести «в любой точке мира», и заявил о готовности Москвы передать официальные приглашения на встречу.

С инициативой Путина согласился президент Франции Эмманюэль Макрон. Французский лидер поддержал идею общей встречи, отметив, что постоянные члены Совбеза «должны обеспечить устойчивость мирового порядка, который опирается на международное право».

Россия, как правопреемник Советского Союза, США, Франция, Великобритания и Китай — постоянные члены Совета Безопасности ООН. Страны выступили союзниками во Второй мировой войне и разработали основы ООН.