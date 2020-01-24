В Кремле ответили на слова Грефа о возможном уходе из Сбербанка

Кремль высоко ценит работу главы Сбербанка Германа Грефа, он чрезвычайно успешный руководитель. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Грефа о возможности ухода с поста в случае изменения вектора развития кредитной организации, передает корреспондент РБК.

«Герман Оскарович чрезвычайно успешный руководитель Сбербанка, и не только Сбербанка», — сказал представитель Кремля. По словам Пескова, Греф непосредственно участвует в очень многих процессах, в том числе связанных с искусственным интеллектом.

«Безусловно, его работа очень высоко ценится», — отметил пресс-секретарь президента.

При этом Песков отказался отвечать на вопросы, касающиеся смены акционера, указав, что они больше относятся к компетенции правительства.