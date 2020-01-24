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Финансы ,  
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В Кремле ответили на слова Грефа о возможном уходе из Сбербанка

Кремль высоко ценит работу главы Сбербанка Германа Грефа, он чрезвычайно успешный руководитель. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Грефа о возможности ухода с поста в случае изменения вектора развития кредитной организации, передает корреспондент РБК.

«Герман Оскарович чрезвычайно успешный руководитель Сбербанка, и не только Сбербанка», — сказал представитель Кремля. По словам Пескова, Греф непосредственно участвует в очень многих процессах, в том числе связанных с искусственным интеллектом.

«Безусловно, его работа очень высоко ценится», — отметил пресс-секретарь президента.

Греф пригрозил уходом из Сбербанка в случае вынужденной смены стратегии
Финансы

При этом Песков отказался отвечать на вопросы, касающиеся смены акционера, указав, что они больше относятся к компетенции правительства.

В декабре Reuters сообщило, что на уровне правительства России обсуждается план передачи контрольного пакета акций Сбербанка, который принадлежит Центробанку, другой госструктуре. Позднее эту информацию подтвердил министр финансов Антон Силуанов. Он указывал, что регулятор «по идее не должен» быть участником организаций, надзор за которыми он осуществляет.

Греф накануне, 23 января, говорил, что тема передачи пакета от ЦБ под контроль правительства вызывает много вопросов у инвесторов, но сам он относится к смене акционера «больше позитивно». При этом глава Сбербанка заявил, что покинет свой пост в случае смены стратегии кредитной организации из-за нового основного акционера.

Теги: Сбербанк, Дмитрий Песков, Герман Греф, Кремль, ЦБ
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