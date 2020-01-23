Греф заявил о позитивном отношении к смене основного акционера Сбербанка

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Отношения
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 24 января
USD ЦБ: 61,95 (+0,12) Quote, 12:12
Курс евро на 24 января
EUR ЦБ: 68,69 (+0,17) Quote, 12:12
Собянин назвал срок внедрения системы распознавания лиц в метро Общество, 15:13 Как вернуть свою криптовалюту: 3 альтернативных метода Крипто, 15:11 Путин и Нетаньяху открыли в Иерусалиме памятник героям блокады Ленинграда Общество, 15:06 В Сбербанке назвали проблемы перехода из эры Гутенберга в эру Цукерберга Технологии и медиа, 15:06 Как профессиональный стайлинг помогает женщинам строить карьеру и жизнь РБК и L’Oréal Professionnel, 15:03 Нужно ли использовать KPI в клинике Pro, 14:54 Ротенберг назвал ерундой сообщения о «неожиданной» для Кокорина аренде Спорт, 14:51 МВД оценило число задержанных на политических акциях в Москве в 2019 году Общество, 14:47 Роскомнадзор сообщил о блокировке почтового сервиса StartMail Общество, 14:44 СМИ сообщили о стрельбе и захвате заложников в Ереване Общество, 14:40 В Петербурге с подозрением на коронавирус госпитализирован третий человек Общество, 14:39 Крупнейший по капитализации - Ethereum: как на нем заработать Крипто, 14:38 Банк «Траст» заявил о победе в споре с бывшими собственниками на $900 млн Финансы, 14:35 Адвокат заявил о надежде на освобождение израильтянки Иссахар Общество, 14:31
Финансы ,  
0 

Греф заявил о позитивном отношении к смене основного акционера Сбербанка

Глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что скорее позитивно оценивает возможную смену основного акционера банка. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия 24» в кулуарах Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе. Сейчас контрольный пакет акций Сбербанка (50% + 1 акция) принадлежит Банку России.

«Мы сейчас в процессе осознания и переговоров [по смене основного акционера]. Ну и в целом я бы сказал, что к этому отношусь больше позитивно, чем негативно», — сообщил Греф.

Сейчас основной акционер Сбербанка — российский Центробанк, которому принадлежит 50% + 1 акция.

Греф пригрозил уходом из Сбербанка в случае вынужденной смены стратегии
Финансы

В декабре 2019 года Reuters сообщил об обсуждении на уровне правительства передачи контрольного пакета акций Сбербанка от Центробанка другой госструктуре.

В конце декабря тогдашний министр финансов России Антон Силуанов подтвердил обсуждение плана смены основного акционера Сбербанка. По его словам, финансовый регулятор — Банк России — не должен иметь долю в тех организациях, «за которыми надзирает».

При этом Силуанов отметил, что никаких решений пока нет. 22 января замглавы Минфина Алексей Моисеев сообщил, что план по выходу Банка России из капитала Сбербанка находится на завершающем этапе доработки.

Теги: Герман Греф, Сбербанк, акционер
Материалы по теме
Греф пригрозил уходом из Сбербанка в случае вынужденной смены стратегии
Финансы
Греф оценил назначение Белоусова первым вице-премьером
Политика
Греф высоко оценил претендента на пост премьера России Мишустина
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter