Греф заявил о позитивном отношении к смене основного акционера Сбербанка

Глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что скорее позитивно оценивает возможную смену основного акционера банка. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия 24» в кулуарах Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе. Сейчас контрольный пакет акций Сбербанка (50% + 1 акция) принадлежит Банку России.

«Мы сейчас в процессе осознания и переговоров [по смене основного акционера]. Ну и в целом я бы сказал, что к этому отношусь больше позитивно, чем негативно», — сообщил Греф.

Сейчас основной акционер Сбербанка — российский Центробанк, которому принадлежит 50% + 1 акция.

В декабре 2019 года Reuters сообщил об обсуждении на уровне правительства передачи контрольного пакета акций Сбербанка от Центробанка другой госструктуре.