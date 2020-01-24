Роскачество назвало основные правила безопасных интернет-покупок

В преддверии онлайн-акции «Киберпонедельник» — виртуального аналога «Черной пятницы» — эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества назвали основные способы, как обезопасить себя при покупках в интернете, передает «РИА Новости».

При покупке на сайте они посоветовали проверить его адрес: в Сети часто встречаются так называемые сайты-двойники популярных магазинов, в адресе которых мошенники используют похожие символы. При этом адрес безопасного ресурса начинается с https://, а слева от браузерной строки должен быть значок «закрытый замочек».

Заниматься интернет-шопингом, по словам экспертов, лучше дома или на работе — в тех местах, где доступ к Wi-Fi зашифрован: при использовании открытых сетей повышается риск кражи персональных данных, отметили они. Для оплаты покупок в Роскачестве рекомендовали завести отдельную или виртуальную карту. На нее можно будет перевести только ту часть денег, которая нужна для оплаты покупки, таким образом обезопасив остальные свои средства, пояснили эксперты. Полную сохранность банковских данных может обеспечить только оплата покупки после получения заказа, отметили они.

С 2015 года число россиян, которые совершают онлайн-покупки, удвоилось: онлайн-шопингом занимаются 42% пользователей Рунета, согласно исследованию «Яндекс.Маркет» и GfK. При этом средний чек россиян в 2019 году по сравнению с годом ранее в зарубежных магазинах вырос, а в российских, наоборот, сократился на 8,5%, до 1739 руб.