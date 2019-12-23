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Греция решила приостановить выдачу россиянина Винника
Гражданин России Александр Винник был задержан в июле 2017 года в Афинах по запросу властей США. Его обвиняют в отмывании денег с помощью созданной им криптовалютной биржи
Александр Винник (Фото: Юрий Малинов / ТАСС)

Высший административный суд Греции приостановил исполнение решения министерства юстиции об экстрадиции россиянина Александра Винника во Францию, США и Россию. Об этом РБК рассказал его адвокат Тимофей Мусатов. 

Как заявила Kathimerini.gr греческий адвокат Винника Зои Константопулу, председатель четвертого департамента Государственного совета Греции сегодня издал временный судебный запрет, приостанавливающий исполнение решения об экстрадиции.      

Ранее министр юстиции Греции Константинос Циарас подписал решение о выдаче Франции гражданина России Александра Винника, обвиняемого в создании нелегальной криптобиржи и хищении $4 млрд после атаки на другую биржу. Согласно решению министра, определен порядок выдачи арестованного россиянина: сначала во Францию, затем в США и после в Россию. Как уточнял РБК его адвокат Тимофей Мусатов, соответствующие материалы и документы по экстрадиции не были предоставлены защите, а французский ордер на арест Александра Винника давно утратил свое действие. «Все это делается, для того чтобы мы не имели возможности обжаловать это решение», — объяснял защитник. В посольстве России в Греции также подтвердили информацию о том, что Минюст решил выдать Винника Франции. 

Другой адвокат Винника Зои Константопулу назвала решение Греции об экстрадиции во Францию и США смертным приговором. «Это смертный приговор, как он сам [Винник] сказал. Как юрист, я буду действовать и найду любой законный способ, чтобы предотвратить это преступление», — заявила она (цитата по местному изданию Iskra). По ее словам, Винник, находящийся с 2017 года в греческой тюрьме, объявил о голодовке. Свою первую голодовку он начал 26 ноября 2018 года, она продолжалась 88 дней.   

Глава МИД России Сергей Лавров назвал решение Греции по выдаче россиянина Александра Винника США лукавым. Лавров подчеркнул, что Россия считает подобный подход неприемлемым и призывает вновь обратить внимание на дополнительные факты, представленные российской стороной. «Мы находимся в тесном контакте с ними и настаиваем на том, чтобы были проведены дополнительные действия по рассмотрению нашей заявки», — заключил он (цитата по «РИА Новости»).  

Винника задержали в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в отмывании $4 млрд, поступивших в результате незаконного осуществления обменных операций с помощью криптовалюты. Во Франции его обвиняют в краже личных данных и вымогательстве. Кроме того, Винника заочно арестовали в России по обвинению в кибермошенничестве. Сам арестованный сообщал, что хочет «добровольной» экстрадиции в Россию. 

Авторы: Кристина Астафурова, Алена Прохоренко
Теги: Александр Винник, Греция, США, новости РБК
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