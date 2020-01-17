Россиянин Винник сообщил о пытках в Греции и попросил о помощи

Гражданин России Александр Винник, арестованный в Греции по запросу США по подозрению в отмывании $4 млрд через биткоины, заявил о пытках и оказании психологического давления на него, а также попросил помощи у общественности. Об этом сообщает греческая газета Та Неа со ссылкой на заявление Винника, распространенное его адвокатами.

В своем обращении россиянин называет себя человеком без прав, которого содержат в Греции в тюремном заключении незаконно. «Они хотят убить меня за мои ноу-хау. Они хотят моей головы на тарелочке только и только из-за моих знаний и технологических способностей», — отметил россиянин.

Также Винник пожаловался на то, что он подвергается пыткам и психологической войне. По словам россиянина, ему запрещают выходить на прогулки. Винник отметил, что в последний раз у него была такая возможность 31 декабря 2019 года. «Мой адвокат Зоя Константопулу сказала мне: «Это твоя последняя прогулка за десятилетие». А я ответил: «Может быть, это последняя прогулка в моей жизни», — говорится в заявлении россиянина.

Винник заявил, что в четверг, 16 января, охранники несколько часов не пускали к нему в камеру нотариуса, который пришел подписать доверенность на защиту прав россиянина. «Я прошу помощи каждого сознательного человека. Я призываю вмешаться тех, кто защищает права человека. Сегодня — я, завтра будет один из вас. Не позволяйте им [делать это]», — заключил россиянин.

Винник — специалист по информационным технологиям, его задержали в Греции по запросу США в июле 2017 года. Минюст США обвинил Винника в отмывании денег и махинациях с биткоинами на сумму более $4 млрд. По версии следствия, Винник похитил средства после кибератаки на криптовалютную биржу Mt. Gox в 2014 году.

Также дело против Винника расследуется в Москве. Российские власти обвиняют его в мошенничестве в особо крупном размере. В мае 2018 года Винник признался российским правоохранителям в похищении 750 млн руб.

В декабре 2018 года Верховный суд Греции постановил экстрадировать Винника во Францию, там его подозревают в вымогательстве и краже личных данных. Спустя год Высший административный суд Греции приостановил исполнение решения министерства юстиции об экстрадиции россиянина Александра Винника во Францию, США и Россию.