Нетаньяху выразил разочарование нежеланием соперника встретиться с ним

Премьер-министр Израиля и глава партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху выразил разочарование тем, что лидер центристского блока партий «Кахоль-Лаван» Бенни Ганц отказывается провести с ним встречу. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Twitter.

«Я был удивлен и разочарован тем, что на данный момент Бенни Ганц все еще отказывается отвечать на мой призыв встретиться <...> Без встречи двух главных партийных лидеров не может быть сформировано правительство единства», — сказал он.

Нетаньяху отметил, что невозможно сформировать правительство единства без встречи двух главных партийных лидеров. По мнению премьер-министра, Израилю не нужны перевыборы и правительство, опирающееся на антисионистские партии.

17 сентября в Израиле прошли первые в истории страны досрочные выборы в парламент. Их назначили после того, как премьер-министр не смог сформировать правительство. По их итогам партия Нетаньяху «Ликуд» уступила блоку партий «Кахоль-Лаван», которой руководит бывший начальник Генштаба Армии обороны Израиля Бенни Ганц. «Ликуд» получила 31 место из 120, а «Кахоль-Лаван» — 33.