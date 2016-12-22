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Аббас рассказал о предложении Белого дома объединить Палестину и Иорданию
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Аббас рассказал о предложении Белого дома объединить Палестину и Иорданию
Политика, 02 сен, 23:41
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Аббас рассказал о предложении Белого дома объединить Палестину и Иорданию
Белый дом в качестве одного из вариантов решения арабо-израильского конфликта рассматривает идею объединения Палестины и Иордании, следует из заявлений Махмуда Аббаса. В Иордании подобный вариант урегулирования уже отвергли
Фото: Muhammad Hamed / Reuters

На переговорах по урегулированию арабо-израильского конфликта представители Белого дома предложили лидеру Палестины Махмуду Аббасу создать конфедерацию с Иорданией, сообщает израильский 10-й канал со ссылкой на слова самого Аббаса на встрече с представителями израильского Кнессета. Информацию об этом подтвердило правительство Иордании, опубликовав соответствующее сообщение с отказом от подобной идеи.

Согласно словам Аббаса, представлявшие США на переговорах старший советник и зять президента Трампа Джаред Кушнер и cпецпредставитель Вашингтона Джейсон Гринблатт выступили с предложением об отказе от решения конфликта путем создания независимого арабского государства. Вместо этого была высказана идея создать конфедерацию Палестины и Иордании со столицей в Аммане. По данным телеканала «Аль-Маядин», в ответ на это Аббас заявил, что готов согласиться на подобный вариант только при условии вхождения Израиля в эту конфедерацию.

«Посланники США спросили меня, верю ли я в возможность конфедерации с Иорданией. Я ответил да, но я хочу увидеть трехстороннюю конфедерацию с Иорданией и Израилем… После я спросил, могут ли израильтяне принять такое предложение», — цитирует слова Аббаса The Jerusalem Post.

Власти Иордании отреагировали на предложение Белого дома заявлением, в котором подчеркивается, что Амман по-прежнему выступает за создание независимого арабского государства. «Создание конфедерации — этот вопрос, который мы не согласны обсуждать. Наша позиция осталась неизменной — создание двух государств со столицей палестинского государства в Иерусалиме», — цитирует 10-й телеканал текст заявления.

Идея о создании конфедерации Палестины и Иордании ранее неоднократно высказывалась различными сторонами, участвующими в процессе арабо-израильского урегулирования. В 2007 году стало известно, что проект перехода палестинских земель под контроль Иордании был представлен израильским властям иорданской делегацией в ходе очередного раунда переговоров.

В 2013 году возможность объединения с Иорданией допустил на переговорах с иорданским королем Абдаллой II представитель палестинского исламистского движения ХАМАС Халед Машааль. Вместе с тем он от отмечал, что вначале необходимо добиться независимости Палестины. «Говорить о конфедерации сейчас, до создания палестинского государства, неприемлемо. Сперва нужно создать палестинское государство, после чего мы готовы достичь взаимопонимания по вопросам о взаимосвязях, которые служат интересам Палестины и Иордании», — говорил представитель ХАМАС.

Часть Палестины уже ранее входила в состав Иордании. После провозглашения государства Израиль в 1948 году Западный берег реки Иордан был занят войсками Иордании (тогда — Трансиордании, занимавшей только восточный берег реки) и находился под контролем Аммана до 1967 года. Так как в тот момент Трансиордания занимала оба берега реки Иордан, она была переименована в Иорданию.

В ходе Шестидневной войны 1967 года Израиль занял Западный берег реки Иордан. По соглашениям в Осло 1995 года между Израилем и Организацией освобождения Палестины (ООП) большая часть Западного берега реки Иордан перешла под контроль администрации Палестинской автономии. В то же время, там до сих пор частично находятся израильские поселения.

Авторы: Георгий Тадтаев, Илья Лакстыгал.
Теги: Иордания
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