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Заместитель Турчака стал замруководителя аппарата правительства

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил заместителя секретаря генерального совета партии «Единая Россия», депутата Госдумы Александра Грибова заместителем руководителя аппарата правительства. Об этом сообщается на сайте кабинета министров.

Как сообщил РБК источник в «Единой России», после назначения Грибов сохранит свой пост в качестве заместителя секретаря генсовета партии. «Грибов будет на связке правительства и партии», — сказал еще один источник в «Единой России».

Секретарь генсовета партии Андрей Турчак заявил, что опыт Грибова поможет команде правительства эффективно решать задачи, поставленные президентом. Он добавил, что Грибов — «порядочный профессионал», который имеет опыт работы на всех уровнях власти, сообщается на сайте партии.

Структура нового российского правительства. Инфографика
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С 16 января новым премьер-министром России стал Михаил Мишустин. Это произошло после того, как Дмитрий Медведев объявил об уходе своего правительства в отставку в полном составе. Новый состав кабинета министров был объявлен 21 января.

Теги: правительство, кадровые назначения, «Единая Россия»
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