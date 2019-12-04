Экс-глава Пентагона предупредил о близости ядерной катастрофы

По словам Уильяма Перри, угроза гибели человечества в результате обмена ядерными ударами сейчас выше, чем в годы холодной войны

Уильям Перри (Фото: Cliff Owen / AP)

Неразумные действия Вашингтона и Москвы, которые обе стороны предпринимали в течение последних двух десятков лет, поставили мир на грань новой холодной войны и привели к тому, что человечество сейчас ближе к ядерной катастрофе, чем в годы противостояния СССР и США. Об этом заявил на заседании наблюдательного совета Международного люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы бывший министр обороны США (1994–1997) профессор Стэнфордского университета Уильям Перри.

«Я считаю, что мы допустили это, потому что лидеры и люди обеих наших стран просто не осознают, насколько это опасно. А значит, наша политика и действия не учитывают должным образом уровень риска», — сказал 92-летний Перри (запись его речи предоставлена РБК оргкомитетом Люксембургского форума).

В подтверждение своей точки зрения Перри сослался на выводы экспертов Чикагского университета, на основании которых устанавливаются показания так называемых часов Судного дня (Doomsday Clock), показывающих время до наступления полуночи, то есть глобальной ядерной катастрофы.

С 2018 года стрелки часов показывают без двух минут полночь, в годы холодной войны такое случалось лишь однажды — с 1953 года, когда СССР и США провели испытания термоядерных бомб, по 1960 год, когда часы Судного дня были переведены сразу на 23:53. Во время Карибского кризиса угроза уничтожения человечества была, пожалуй, выше, однако кризис разрешился быстро и перевести часы тогда не успели. После подписания в 1963 году СССР и США договора о запрещении испытаний ядерного оружия стрелки отодвинули еще на пять минут, а в 1991 году — на 23:43 (максимальная оценка удаленности от ядерной катастрофы).