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Экс-глава Пентагона предупредил о близости ядерной катастрофы
По словам Уильяма Перри, угроза гибели человечества в результате обмена ядерными ударами сейчас выше, чем в годы холодной войны
Уильям Перри (Фото: Cliff Owen / AP)

Неразумные действия Вашингтона и Москвы, которые обе стороны предпринимали в течение последних двух десятков лет, поставили мир на грань новой холодной войны и привели к тому, что человечество сейчас ближе к ядерной катастрофе, чем в годы противостояния СССР и США. Об этом заявил на заседании наблюдательного совета Международного люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы бывший министр обороны США (1994–1997) профессор Стэнфордского университета Уильям Перри.

«Я считаю, что мы допустили это, потому что лидеры и люди обеих наших стран просто не осознают, насколько это опасно. А значит, наша политика и действия не учитывают должным образом уровень риска», — сказал 92-летний Перри (запись его речи предоставлена РБК оргкомитетом Люксембургского форума).

В подтверждение своей точки зрения Перри сослался на выводы экспертов Чикагского университета, на основании которых устанавливаются показания так называемых часов Судного дня (Doomsday Clock), показывающих время до наступления полуночи, то есть глобальной ядерной катастрофы.

Политика
Путин предупредил об опасности выпустить «огненного змия» из бутылки

С 2018 года стрелки часов показывают без двух минут полночь, в годы холодной войны такое случалось лишь однажды — с 1953 года, когда СССР и США провели испытания термоядерных бомб, по 1960 год, когда часы Судного дня были переведены сразу на 23:53. Во время Карибского кризиса угроза уничтожения человечества была, пожалуй, выше, однако кризис разрешился быстро и перевести часы тогда не успели. После подписания в 1963 году СССР и США договора о запрещении испытаний ядерного оружия стрелки отодвинули еще на пять минут, а в 1991 году — на 23:43 (максимальная оценка удаленности от ядерной катастрофы).

«США и Россия восстанавливают свои ядерные арсеналы времен холодной войны невообразимой ценой. Мы вновь столкнулись с опасностями холодной войны, которые, как я думал, уже в прошлом. Как, во имя всего святого, мы могли позволить этому случиться?» — задается вопросом Перри.

По словам Перри, еще в годы Карибского кризиса, будучи одним из экспертов, готовивших сводки для президента Джона Кеннеди, он понял, что существует реальная опасность по ошибке начать ядерную войну из-за политического просчета. А уже в 1979 году, став замминистра обороны, он осознал, что есть и другая опасность.

«В 3 часа ночи меня разбудил дежурный офицер Объединенного командования ПВО Североамериканского континента, который сказал, что его компьютер показывает 200 межконтинентальных баллистических ракет на пути из Советского Союза в Соединенные Штаты. Он быстро объяснил, что, по его мнению, компьютер дал сбой и он звонит мне, чтобы я помог ему разобраться, почему тот выдал ложное предупреждение. Этот опыт оказал столь же глубокое влияние на мое мировоззрение. Он показал, что существует реальная опасность случайно начать ядерную войну из-за технической ошибки», — рассказал Перри.

Бывший министр признал, что полное уничтожение ядерного оружия в обозримом будущем маловероятно. Однако, по его словам, необходимо бороться за то, чтобы уменьшить угрозу. И он делает все для этого, хотя бы ради своих внуков и правнуков.

«Мне 92 года, поэтому вряд ли ядерная или экологическая катастрофа произойдет пока я жив. Но слишком высока вероятность, что одна из них или обе случатся в течение их жизни, если мы не начнем предпринимать необходимые предупредительные меры, чего мы пока не делаем», — сказал Перри.

Политика
«Мы как мученики попадем в рай»: о чем говорил Путин в Сочи

В июне президент России Владимир Путин заявил, что его беспокоит тот факт, что в современном мире все занимаются проблемами окружающей среды, в то время как угроза глобального конфликта «примелькалась» и ушла на второй план.

«Мы должны понимать, в каком мире мы живем, какие угрозы и опасности нас поджидают. Если мы не будем держать под контролем этого огненного змия, если мы выпустим его, не дай бог, из бутылки, это же может привести к глобальной катастрофе», — сказал тогда Путин.

В октябре 2018 года сам Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» допустил возможность ядерного удара по агрессору в качестве ответной меры. «Конечно, это катастрофа всемирная, но мы не можем быть инициаторами катастрофы. Агрессор должен знать, что возмездие неизбежно. Ну, а мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют», — заявил президент России.

В марте того же года Путин говорил, что нанесение Россией ответного ядерного удара будет глобальной катастрофой. «Но я все-таки как гражданин России и глава российского государства тогда хочу задаться вопросом. А зачем нам такой мир, если там не будет России?» — добавил Путин.
 

Авторы: Евгений Калюков, Полина Химшиашвили
Теги: США
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«Мы как мученики попадем в рай»: о чем говорил Путин в Сочи
Политика
Путин предупредил об опасности выпустить «огненного змия» из бутылки
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