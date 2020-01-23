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В Госдуме рекомендовали проект о питании в школах ко второму чтению

Комитет Госдумы по образованию и науке рекомендовал поддержать во втором чтении законопроект об обязательном бесплатном горячем питании для школьников младших классов. Об этом говорится на сайте нижней палаты.

В сообщении указывается, что в документе учли инициативы президента Владимира Путина, с которыми он выступил в послании Федеральному собранию 15 января.

Заместитель председателя Госдумы Сергей Неверов рассказал, что в документ внесли изменения, которые касаются финансирования питания школьников. По его словам, в новой версии документа есть пункт о субсидиях российским регионам из федерального бюджета.

Согласно новой редакции документа, поэтапный переход к бесплатному школьному питанию должен завершиться до 1 сентября 2023 года.

Кроме того, в новой версии документа уточняется понятие «пищевые продукты», а принципы здорового питания вынесены в отдельную статью, передает ТАСС слова первого зампреда комитета Геннадия Онищенко.

Госдума одобрила закон об обязательном бесплатном питании для школьников
Общество

Законопроект о бесплатном питании для школьников младших классов был принят Госдумой в первом чтении в конце октября. Для финансирования питания авторы документа предлагали выделить российским регионам субсидии из федерального бюджета.

Путин выступил с посланием Федеральному собранию 15 января. В ходе выступления президент предложил обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников начальной школы. Президент пояснил, что средства для этого необходимо направить из трех источников — федерального, регионального и местного бюджетов и осуществить полный переход до сентября 2023 года.

Теги: Госдума, школьники, питание
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