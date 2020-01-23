В Госдуме рекомендовали проект о питании в школах ко второму чтению

Комитет Госдумы по образованию и науке рекомендовал поддержать во втором чтении законопроект об обязательном бесплатном горячем питании для школьников младших классов. Об этом говорится на сайте нижней палаты.

В сообщении указывается, что в документе учли инициативы президента Владимира Путина, с которыми он выступил в послании Федеральному собранию 15 января.

Заместитель председателя Госдумы Сергей Неверов рассказал, что в документ внесли изменения, которые касаются финансирования питания школьников. По его словам, в новой версии документа есть пункт о субсидиях российским регионам из федерального бюджета.

Согласно новой редакции документа, поэтапный переход к бесплатному школьному питанию должен завершиться до 1 сентября 2023 года.

Кроме того, в новой версии документа уточняется понятие «пищевые продукты», а принципы здорового питания вынесены в отдельную статью, передает ТАСС слова первого зампреда комитета Геннадия Онищенко.