Глава Европейского еврейского конгресса заявил о бегстве евреев из Европы

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗаслуженные подарки
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Заслуженные подарки
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 24 января
USD ЦБ: 61,95 (+0,12) Quote, 12:12
Курс евро на 24 января
EUR ЦБ: 68,69 (+0,17) Quote, 12:12
Организатор концертов комика Долгополова сообщил его местонахождение Общество, 18:29 Какой цвет не дает злиться. Тест РБК Стиль и LG OLED, 18:29 Песков пояснил слова президента Израиля о еврейской бабушке в доме Путина Политика, 18:16 Российский сноубордист одержал первую за три года победу в Кубке мира Спорт, 18:11 Королева Елизавета II подписала закон о выходе из Евросоюза Политика, 18:09 РОСЭКСИМБАНК открыл ритейлеру из Казахстана кредит на 329 млн руб. Пресс-релиз, 18:07 Путин и Пенс пожали руки на форуме памяти жертв Холокоста в Израиле Политика, 18:06 Скованные одной цепью: как объединить человечество ради общего будущего Футурология, 17:59  Крупнейший по капитализации - Ethereum: как на нем заработать Крипто, 17:57 Власти Пекина отменили праздничные мероприятия из-за коронавируса Общество, 17:56 В Болгарии предъявили заочные обвинения «отравителям из России» Общество, 17:53 МИД дал рекомендации россиянам в связи со вспышкой коронавируса в Китае Общество, 17:50 СМИ узнали о срыве трансфера футболиста «Локомотива» в «Кельн» Спорт, 17:49 «Bitcoin ждет новый максимум»: когда монета снова будет стоить $20 000 Крипто, 17:45
Политика ,  
0 

Глава Европейского еврейского конгресса заявил о бегстве евреев из Европы

Более 40% евреев рассматривают возможность покинуть Европу и более 80% не чувствуют себя там в безопасности, заявил глава Европейского еврейского конгресса Вячеслав Моше Кантор на форуме памяти Холокоста в Иерусалиме. Трансляцию мероприятия ведет мемориальный комплекс Яд ва-Шем.

По словам Кантора, в последние годы континент ежегодно покидают 3% евреев. «При подобных темпах всего через 30 лет в Европе евреев не останется», — заявил он.

Кантор отметил, что евреи боятся ходить по улицам Европы, надев что-то с еврейской символикой, синагоги подвергаются нападениям, а кладбища оскверняются. «Если экстремистов не остановить у ворот антисемитизма, они неизбежно добьются верховной власти в собственных государствах», — заявил он.

Последствия стрельбы у синагоги в немецком Галле. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Всемирный форум памяти Холокоста проходит с 23 по 24 января в мемориальном комплексе Яд ва-Шем в Иерусалиме. На него приглашены многие мировые лидеры, в том числе главы России, Украины, США, Франции, Великобритании и Германии. Владимир Путин прибыл в Израиль 23 января. В аэропорту его встретил глава израильского МИД Исраэль Кац и поблагодарил за то, что Красная армия освободила узников Освенцима. При встрече с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху и его супругой российский лидер выразил благодарность за приглашение на иврите. Он также принял участие в церемонии открытия памятника «Свеча памяти», посвященного подвигу жителей Ленинграда в годы блокады.

Теги: евреи, Европа
Материалы по теме
Путин в Израиле рассказал о погибшем в блокадном Ленинграде брате
Политика
Зеленский отказался от места на форуме в Израиле ради переживших Холокост
Общество
Глава МИД Израиля лично поблагодарил Путина за освобождение Освенцима
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter