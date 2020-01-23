Глава Европейского еврейского конгресса заявил о бегстве евреев из Европы

Более 40% евреев рассматривают возможность покинуть Европу и более 80% не чувствуют себя там в безопасности, заявил глава Европейского еврейского конгресса Вячеслав Моше Кантор на форуме памяти Холокоста в Иерусалиме. Трансляцию мероприятия ведет мемориальный комплекс Яд ва-Шем.

По словам Кантора, в последние годы континент ежегодно покидают 3% евреев. «При подобных темпах всего через 30 лет в Европе евреев не останется», — заявил он.

Кантор отметил, что евреи боятся ходить по улицам Европы, надев что-то с еврейской символикой, синагоги подвергаются нападениям, а кладбища оскверняются. «Если экстремистов не остановить у ворот антисемитизма, они неизбежно добьются верховной власти в собственных государствах», — заявил он.

Всемирный форум памяти Холокоста проходит с 23 по 24 января в мемориальном комплексе Яд ва-Шем в Иерусалиме. На него приглашены многие мировые лидеры, в том числе главы России, Украины, США, Франции, Великобритании и Германии. Владимир Путин прибыл в Израиль 23 января. В аэропорту его встретил глава израильского МИД Исраэль Кац и поблагодарил за то, что Красная армия освободила узников Освенцима. При встрече с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху и его супругой российский лидер выразил благодарность за приглашение на иврите. Он также принял участие в церемонии открытия памятника «Свеча памяти», посвященного подвигу жителей Ленинграда в годы блокады.