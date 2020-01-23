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Политика ,  
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Путин в Израиле рассказал о погибшем в блокадном Ленинграде брате

Выступая на открытии памятника блокадникам в Израиле, президент России напомнил и о своем брате, погибшем в Ленинграде в 1942 году

Трагедия блокады для Владимира Путина «не пустой звук», заявил сам президент России, выступая в Израиле на церемонии открытия памятника «Свеча памяти», посвященного жителям и защитникам блокадного Ленинграда.

«Факты, отражающиеся в документах, ужасают. Но ни одни документы, ни одни рассказы и дневники, ни кинохроники не могут передать, что тогда действительно вынесли люди», — рассказал Путин.

Президент отметил, что о блокаде Ленинграда и самоотверженности его защитников, которые без еды, света и тепла «продолжали трудиться в госпиталях, заниматься искусством, наукой и просвещением и, жертвуя собой, сберегли великий город для будущих поколений», знает весь мир.

«Для меня это не пустой звук, знаю это не понаслышке, а по рассказам своих родителей, потому что отец защищал свой родной город на фронте, а мама была в блокадном городе с ребенком, который умер зимой 1942 года и похоронен на Пискаревском мемориальном кладбище в Петербурге — среди тысяч, сотен тысяч других горожан», — добавил он.

В завершение своего выступления Путин поблагодарил за открытие памятника и выразил надежду на то, что тот останется на века.

В 2012 году на встрече с ветеранами, пережившими блокаду Ленинграда, занимавший тогда пост главы правительства России Путин рассказал, что его старший брат похоронен на Пискаревском кладбище.

«У меня здесь тоже, я даже не знаю, где точно, похоронен брат, которого я никогда не видел, не знал. По рассказам родителей, в 1941 году детей забирали из семей, и у мамы забрали ребенка с целью спасения», — рассказал тогда Путин, добавив, что позднее семье сообщили о смерти ребенка от дифтерита.

«Сообщили, что умер, но так и не сообщили, где похоронен, так что вполне вероятно, что именно здесь», — сказал Путин.

В 2015 году журнал «Русский пионер» опубликовал написанную Путиным колонку, в которой рассказал о воспоминаниях своих переживших блокаду родителей и также упомянул погибшего брата.

«У них был маленький ребенок, три годика ему было. А голод же, блокада… А потом и ребенка у нее забрали. Делали это, как она потом повторяла, в явочном порядке с целью спасения малолетних детей от голода. Собирали в детские дома для последующей эвакуации. Родителей даже не спрашивали. Он там заболел — мама говорила, что дифтеритом, — и не выжил. И им не сказали даже, где он был захоронен. Они так и не узнали», — писал Путин.

В декабре 2019 года на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Путин рассказал, что добровольцы из поисковых отрядов нашли могилу его брата, погибшего во время блокады Ленинграда.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Владимир Путин, Израиль, памятник, блокада Ленинграда
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