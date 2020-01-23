Путин в Израиле рассказал о погибшем в блокадном Ленинграде брате

Выступая на открытии памятника блокадникам в Израиле, президент России напомнил и о своем брате, погибшем в Ленинграде в 1942 году

Трагедия блокады для Владимира Путина «не пустой звук», заявил сам президент России, выступая в Израиле на церемонии открытия памятника «Свеча памяти», посвященного жителям и защитникам блокадного Ленинграда.

«Факты, отражающиеся в документах, ужасают. Но ни одни документы, ни одни рассказы и дневники, ни кинохроники не могут передать, что тогда действительно вынесли люди», — рассказал Путин.

Президент отметил, что о блокаде Ленинграда и самоотверженности его защитников, которые без еды, света и тепла «продолжали трудиться в госпиталях, заниматься искусством, наукой и просвещением и, жертвуя собой, сберегли великий город для будущих поколений», знает весь мир.

«Для меня это не пустой звук, знаю это не понаслышке, а по рассказам своих родителей, потому что отец защищал свой родной город на фронте, а мама была в блокадном городе с ребенком, который умер зимой 1942 года и похоронен на Пискаревском мемориальном кладбище в Петербурге — среди тысяч, сотен тысяч других горожан», — добавил он.