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Задержание Абызова ,  
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Суд в Москве продлил арест экс-министру Абызову до 26 марта

Басманный суд Москвы продлил на два месяца — до 26 марта 2020 года — арест экс-министра «открытого правительства» России Михаилу Абызову, который обвиняется в мошенничестве и организации преступного сообщества. Об этом сообщает корреспондент РБК из зала суда.

Также суд продлил срок содержания под стражей бывшему гендиректору российской бизнес-группы «Ру-Ком», президенту Новосибирской региональной федерации самбо Николаю Степанову и председателю совета директоров ООО «Первый строительный фонд» Александру Пелипасову.

Абызову в СИЗО диагностировали острое неврологическое расстройство
Общество

22 января Абызов в ходе судебного заседания признался, что в 2019 году врачи медсанчасти СИЗО «Лефортово», где содержится бывший министр, диагностировали у него острое неврологическое расстройство с нарушением опорно-двигательной системы. Абызов пожаловался на невозможность проведения обследования и лечения в условиях следственного изолятора.

Адвокат Абызова Дмитрий Кравченко в беседе с РБК подтвердил, что его подзащитному будет сделана магнитно-резонансная томография головного мозга (МРТ).

От Абызова и двух сотрудников его бывшей компании потребовали ₽34 млрд
Бизнес

Сотрудники ФСБ задержали Абызова 26 марта 2019 года в его загородном доме в Подмосковье. Бывшего министра обвиняют в организации преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, в 2011–2014 годах он, используя должностные полномочия, похитил у энергетических компаний (Сибирская энергетическая компания и «Региональные электрические сети») около 4 млрд руб. и вывел их за рубеж. По делу, помимо бывшего чиновника, проходят еще пять человек. Им предъявлено обвинение в создании, руководстве и участии в преступном сообществе с использованием служебного положения, а также в мошенничестве в особо крупном размере. Фигуранты отрицают свою вину.

Теги: Михаил Абызов, арест, суд, «открытое правительство»
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