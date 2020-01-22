Суд в Москве продлил арест экс-министру Абызову до 26 марта

Басманный суд Москвы продлил на два месяца — до 26 марта 2020 года — арест экс-министра «открытого правительства» России Михаилу Абызову, который обвиняется в мошенничестве и организации преступного сообщества. Об этом сообщает корреспондент РБК из зала суда.

Также суд продлил срок содержания под стражей бывшему гендиректору российской бизнес-группы «Ру-Ком», президенту Новосибирской региональной федерации самбо Николаю Степанову и председателю совета директоров ООО «Первый строительный фонд» Александру Пелипасову.

22 января Абызов в ходе судебного заседания признался, что в 2019 году врачи медсанчасти СИЗО «Лефортово», где содержится бывший министр, диагностировали у него острое неврологическое расстройство с нарушением опорно-двигательной системы. Абызов пожаловался на невозможность проведения обследования и лечения в условиях следственного изолятора.

Адвокат Абызова Дмитрий Кравченко в беседе с РБК подтвердил, что его подзащитному будет сделана магнитно-резонансная томография головного мозга (МРТ).