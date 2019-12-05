От Абызова и двух сотрудников его бывшей компании потребовали ₽34 млрд

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаПочитай старших
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Почитай старших
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 декабря
USD ЦБ: 63,81 (-0,38) Quote, 12:36
Курс евро на 6 декабря
EUR ЦБ: 70,72 (-0,38) Quote, 12:36
Личный опыт: я живу в частном доме РБК и Элитная недвижимость, 15:55 Госдума приняла закон о штрафах за нарушения для СМИ—иностранных агентов Технологии и медиа, 15:49 Совет судей отказался от идеи наказания СМИ за критические публикации Общество, 15:49 За час в сети Bitcoin прошла рекордная серия транзакций на $8,9 млрд Крипто, 15:49 На конференции GroupM представили прогноз для рынка рекламы на 2020 год Пресс-релиз, 15:48 Альянс несогласных: как НАТО пережила юбилейный саммит Мнение, 15:48 ГИБДД заявила о планах отменить штрафные баллы в экзамене на права Общество, 15:41 Медведев посоветовал не идеализировать СССР Общество, 15:36 МОЭК подала иск к собственнику кинотеатра «Соловей» Общество, 15:30 Как сделать продающий сайт или приложение РБК и Microsoft, 15:26 Российские гандболистки выиграли четвертый подряд матч на чемпионате мира Спорт, 15:18 Греф ответил на опасения о перегибах на местах в Сбербанке после утечки Финансы, 15:17 ОЭСР назвала проблемы участия России в международных налоговых спорах Экономика, 15:13 От Абызова и двух сотрудников его бывшей компании потребовали ₽34 млрд Бизнес, 15:08
Задержание Абызова ,  
0 
От Абызова и двух сотрудников его бывшей компании потребовали ₽34 млрд
В марте к этой компании подавали иск на 33,6 млрд руб. Альфа-банк и кипрская Redeliaco Holdings. На этот раз с «Группы Е4» потребовали чуть больше 34 млрд руб. Истцом выступил один из ее кредиторов
Михаил Абызов (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

В Арбитражный суд Москвы поступило заявление от компании «СУПТР-10» о привлечении к обязательствам на сумму более 34 млрд руб. основателя обанкротившейся «Группы Е4» Михаила Абызова, а также двух ее сотрудников. Об этом говорится в определении суда.

В документе отмечается, что помимо Абызова в иске указаны бывший президент Е4 Андрей Малышев и Екатерина Сиротенко. До 2016 года Сиротенко была женой Абызова. Кроме того, она была единственным бенефициаром «Группы Е4».

Фотогалерея 
От Сердюкова до Абызова: кто из российских чиновников был под следствием

Суд принял решение назначить предварительное судебное заседание по рассмотрению заявления «СУПТР-10», которая является кредитором «Группы Е4», о привлечении Абызова, Малышева и Сиротенко к субсидиарной ответственности на 10 февраля будущего года.

Финансы
СМИ узнали об аресте активов Абызова в Сингапуре

РБК направил запросы в пресс-службу Арбитражного суда Москвы и в ООО «СУПТР-10».

В марте с аналогичным иском в Арбитраж обратились Альфа-банк и кипрская Redeliaco Holdings. Они попросили взыскать 33,6 млрд руб. солидарно с Абызова, Малышева и Сиротенко. Сумма иска Альфа-банка и Redeliaco Holdings была равна сумме включенных в реестр «Группы Е4» требований кредиторов.

«Группа Е4» была создана Михаилом Абызовым в 2006 году, работала в сфере инжиниринга в электроэнергетике и строительства энергоблоков. Как писал Forbes, компания на этом рынке занимала 20% и была одним из крупнейших игроков. Позже она столкнулась с проблемами в обслуживании кредитов, в конце 2014 года перестала платить по ним. В октябре 2016 года ее признали банкротом.

Бывший министр по делам «открытого правительства» Михаил Абызов был арестован в марте 2019 года по обвинению в создании преступного сообщества (ст. 210 УК) и мошенничестве (ст. 159 УК). По делу также проходят несколько менеджеров принадлежавших Абызову компаний. Следствие считает, что в 2012–2014 годах Абызов, уже работая в правительстве и не имея права управлять бизнесом, организовал сложную сделку с собственными активами, в результате которой миноритарии его компаний понесли ущерб, а 4 млрд руб. были выведены за рубеж. Позднее СК возбудил против Абызова новое дело об отмывании средств (ст. 174.1 УК РФ). Экс-министр остается под арестом.

Авторы: Михаил Юшков, Александра Юшкявичюте, Алена Прохоренко
Теги: Михаил Абызов, Группа Е4, иск
Материалы по теме
СМИ сообщили о переводе более $800 млн через офшоры Абызова
Общество
СМИ узнали об аресте активов Абызова в Сингапуре
Финансы
Абызов заявил об отъезде сына в США из-за угрозы изъятия органами опеки
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter