От Абызова и двух сотрудников его бывшей компании потребовали ₽34 млрд

От Абызова и двух сотрудников его бывшей компании потребовали ₽34 млрд

В марте к этой компании подавали иск на 33,6 млрд руб. Альфа-банк и кипрская Redeliaco Holdings. На этот раз с «Группы Е4» потребовали чуть больше 34 млрд руб. Истцом выступил один из ее кредиторов

Михаил Абызов (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

В Арбитражный суд Москвы поступило заявление от компании «СУПТР-10» о привлечении к обязательствам на сумму более 34 млрд руб. основателя обанкротившейся «Группы Е4» Михаила Абызова, а также двух ее сотрудников. Об этом говорится в определении суда.

В документе отмечается, что помимо Абызова в иске указаны бывший президент Е4 Андрей Малышев и Екатерина Сиротенко. До 2016 года Сиротенко была женой Абызова. Кроме того, она была единственным бенефициаром «Группы Е4».

Суд принял решение назначить предварительное судебное заседание по рассмотрению заявления «СУПТР-10», которая является кредитором «Группы Е4», о привлечении Абызова, Малышева и Сиротенко к субсидиарной ответственности на 10 февраля будущего года.