Алекперов позитивно оценил сохранение постов министров из нефтяной сферы

Глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов положительно оценил тот факт, что отраслевые министры, связанные с нефтяной отраслью, сохранили свои посты. Об этом он сообщил ТАСС в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

«Я рад, что все сохранились [на своих постах]», — сказал глава ЛУКОЙЛа.

В правительстве России за нефтяную отрасль отвечает министр энергетики, а в части геологоразведки и запасов полезных ископаемых — министр природных ресурсов и экологии. В правительстве Дмитрия Медведева главой Минэнерго был Александр Новак, а главой Минприроды — Дмитрий Кобылкин, они сохранили свои посты в кабмине Михаила Мишустина.

15 января премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства после послания президента к Федеральному собранию в связи с предложенными президентом России Владимиром Путиным преобразованиями. Новым главой кабинета министров стал бывший руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.