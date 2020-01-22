Госдума рассмотрит в I чтении проект о поправках в Конституцию 23 января

Госдума рассмотрит в первом чтении на заседании 23 января внесенный президентом России Владимиром Путиным законопроект о поправке к Конституции страны. Об этом сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин, передает ТАСС.

«Мы готовимся к завтрашнему дню, у нас заседание начнется в 10:00, обычно начинается в 12:00», — сказал Володин.

Президент России Владимир Путин 15 января в своем послании Федеральному собранию предложил внести изменения в Конституцию. В частности, он рекомендовал закрепить в Основном законе статус Госсовета, предоставить Госдуме полномочия по утверждению кандидатур премьер-министра и членов правительства, закрепить индексацию пенсий и размера МРОТ, запретить иметь гражданство иностранного государства и вид на жительство за рубежом для судей, депутатов и сенаторов, главы правительства и министров.

После послания Путина глава правительства Дмитрий Медведев объявил об уходе всего правительства в отставку.