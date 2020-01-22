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Адвокат Долгополова объяснил ситуацию с запросом от подмосковной полиции

Петербургский бар HopHead получил заявление, касающееся выступления стендап-комика Александра Долгополова, от полиции подмосковного города Орехово-Зуево, так как заявление о нарушении прав верующих поступило именно в это отделение. Об этом сообщил РБК адвокат «Агоры» Леонид Соловьев, представляющий интересы артиста.

«Здесь, скорее всего, куда подавали заявление, сотрудники того подразделения и проводят проверку», — сказал Соловьев. Однако он отметил, что это является нарушением внутреннего регламента. «Это, конечно, нарушает даже внутренние регламенты порядка оперативной работы. Они должны были в таком случае каким-то образом скооперироваться с коллегами из Санкт-Петербурга. Но этого не произошло, судя по всему», — объяснил адвокат. Соловьев также сообщил, что пытается связаться с инициатором запроса, майором полиции Орехово-Зуевского отделения.

Ранее Долгополов сообщил, что полиция заинтересовалась одним из его выступлений в питерском баре HopHead. Он опубликовал фото документа, в котором сотрудники отделения МВД «Орехово-Зуевское» запрашивают у бара ООО «Бар Хоп-Хед» информацию о дате мероприятия, видео с которого было опубликовано на YouTube, а также полные сведения о самом выступающем. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области, полиция организовала проверку в отношении Долгополова из-за поступившей жалобы на оскорбление чувств верующих.

В связи с произошедшим бар HopHead приостановил продажи билетов на выступление комика.

Теги: Александр Долгополов, комик, проверка, новости РБК
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В МВД объяснили проверку по Долгополову оскорблением чувств верующих
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