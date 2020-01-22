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Отставка правительства Медведева ,  
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Представитель Гордеева опровергла его переход в Госдуму

Бывший вице-премьер Алексей Гордеев не получал предложений о работе в Государственной думе. Об этом РБК сообщила его представитель Алена Жукова.

«По работе в Государственной Думе никаких предложений не поступало, сейчас Алексей Гордеев рассматривает ряд предложений в системе государственного управления», — уточнила Жукова.

Ранее Telegram-канал «Незыгарь» сообщил, что Гордеев может стать депутатом Госдумы и получить место заместителя спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина.

Гордеев занимал пост вице-премьера в правительстве Дмитрия Медведва с мая 2018 года. Он курировал вопросы сельского хозяйства и рыболовства, экологии, природопользования и охраны окружающей среды, а также разработку нацпроекта в сфере экологии.

Медведев объявил об отставке правительства 15 января вскоре после послания президента к Федеральному собранию. Новым главой кабинета министров стал бывший руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин. Гордеев не вошел в состав нового правительства, который был объявлен 21 января.

Теги: Алексей Гордеев, Госдума, отставка правительства
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