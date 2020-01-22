Экс-полпред Путина на Северном Кавказе стал замглавкома Сухопутных войск

Пост полпреда президента на Северном Кавказе занял Юрий Чайка, а Матовникова, ранее занимавшего эту должность, назначили заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками

Александр Матовников (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Бывший полномочный представитель президента в Северо-Кавказском федеральном округе генерал-лейтенант Александр Матовников стал заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками Вооруженных сил, сообщается на сайте Кремля. На пост полпреда в СКФО назначен экс-генпрокурор Юрий Чайка.

Среди задач главного командования Сухопутных войск — организация и проведение боевой подготовки младших специалистов и командиров, планирование миротворческой деятельности, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, а также участие в разработке и реализации гособоронзаказа, федеральной госпрограммы вооружения.

Матовников был полномочным представителем президента с июня 2018 года, до этого — командиром сил специальных операций Главного разведывательного управления Генштаба. Его прежняя служба связана со спецподразделением ФСБ «Альфа», которое занимается предотвращением терактов, освобождением заложников и другими операциями, в том числе в горячих точках.

Источники РБК говорили, что в 2018 году Матовников получил данные о причастности сенатора Рауфа Арашукова к преступлениям и доложил об этом президенту Владимиру Путину. Арашуков был задержан по обвинению в создании преступного сообщества и заказных убийствах. О том, что Матовников уйдет с поста полпреда, стало известно 21 января, когда Путин предложил эту должность Чайке.