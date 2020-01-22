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Совфед освободил Чайку от должности генпрокурора

Новым генпрокурором стал Игорь Краснов. Чайка пожелал ему успехов, выразив уверенность, что у бывшего заместителя главы СК «все получится, все ляжет» на новой должности
Юрий Чайка (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Совет Федерации освободил Юрия Чайку от должности генпрокурора, передает ТАСС. Против этого решения выступил только один сенатор, еще один воздержался от голосования.

Спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко поблагодарила Чайку за работу на посту руководителя надзорного ведомства, отметив, что он провел в этой должности 14 лет. «Такой высокий и честно заработанный авторитет прокуратуры я считаю и вашей заслугой, уважаемый Юрий Яковлевич», — сказала она.

Чайка пожелал успехов своему преемнику Игорю Краснову. «Я думаю, у него все получится, все ляжет», — заявил он.

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Чайка руководил Генпрокуратурой с 2006 года. При нем из структуры ведомства в 2011 году выделили Следственный комитет, оставив за прокуратурой только надзорные функции.

О его уходе с поста объявили в понедельник, 20 января. Президент Владимир Путин выдвинул на пост главы надзорного ведомства заместителя главы Следственного комитета Игоря Краснова, 22 января Совфед назначил его на эту должность.

Путин предложил Чайке стать полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе. Он сменит генерал-лейтенанта ФСБ Александра Матовникова, который получил эту должность в июне 2018 года.

Теги: Юрий Чайка, Генпрокуратура
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