Совфед освободил Чайку от должности генпрокурора

Новым генпрокурором стал Игорь Краснов. Чайка пожелал ему успехов, выразив уверенность, что у бывшего заместителя главы СК «все получится, все ляжет» на новой должности

Юрий Чайка (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Совет Федерации освободил Юрия Чайку от должности генпрокурора, передает ТАСС. Против этого решения выступил только один сенатор, еще один воздержался от голосования.

Спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко поблагодарила Чайку за работу на посту руководителя надзорного ведомства, отметив, что он провел в этой должности 14 лет. «Такой высокий и честно заработанный авторитет прокуратуры я считаю и вашей заслугой, уважаемый Юрий Яковлевич», — сказала она.

Чайка пожелал успехов своему преемнику Игорю Краснову. «Я думаю, у него все получится, все ляжет», — заявил он.

Чайка руководил Генпрокуратурой с 2006 года. При нем из структуры ведомства в 2011 году выделили Следственный комитет, оставив за прокуратурой только надзорные функции.