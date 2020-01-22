Путин уволил генерала Краснова из Следственного комитета

Президент России Владимир Путин освободил генерал-лейтенанта юстиции Игоря Краснова от должности заместителя председателя Следственного комитета. Текст указа опубликован на сайте Кремля.

Отмечается, что решение главы государства вступает в силу со дня его подписания.

Ранее Совет Федерации назначил Краснова на должность Генерального прокурора, сменив Юрия Чайку. Чайка пожелал успехов своему преемнику, выразив уверенность, что у того все получится.

Новый генпрокурор пообещал, что проведет оценку работы прокурора каждого из субъектов России. Он также заявил, что намерен повысить прозрачность работы прокуратуры, наладить обратную связь с населением и практиковать «индивидуальный подход» при возбуждении уголовных дел в отношении бизнесменов.