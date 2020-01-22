Путин поздравил актрису Валентину Талызину с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку РСФСР, актрису Валентину Талызину с 85-летием. Поздравительная телеграмма размещена на сайте Кремля.

Глава государства отметил ее вклад в историю отечественного театра и кинематографа. По его словам, Талызина подарила стране «богатую галерею глубоких, самобытных актерских работ».

Он пожелал ей здоровья, творческих успехов и вдохновения.

С юбилеем актрису поздравил и премьер-министр России Михаил Мишустин. По его словам, таланту Талызиной подвластны «самые разные роли — комедийные и трагические, лирические и острохарактерные», — отметил он.

Валентина Талызина родилась 22 января 1935 года. Свою творческую карьеру актриса начала в 1963 году, исполнив роль в фильме «Человек, который сомневается». Однако наибольшую популярность она приобрела благодаря своим работам в картинах «Путь в Сатурн», «Вас вызывает Таймыр», «Старики-разбойники», «Большая перемена», «Невероятные приключения итальянцев в России», «О бедном гусаре замолвите слово», «Афоня».