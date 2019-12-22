Путин и Медведев поздравили кардиохирурга Бокерию с юбилеем

Президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев поздравили с 80-летием почетного президента Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева (НМИЦ) Лео Бокерию.

«Вы посвятили свою жизнь важной и благородной цели», — приводятся слова Путина на сайте Кремля.

Президент заявил, что Бокерия внес уникальный вклад в развитие здравоохранения и российской школы кардиологии. Путин также отметил активное участие кардиохирурга в общественной деятельности и реализации социально значимых проектов.

В поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте правительства, Медведев заявил, что в Центре им. Бакулева Бокерия состоялся как выдающийся кардиохирург и ученый, а также как успешный руководитель. По словам главы кабмина, почетный президент НМИЦ открыл дорогу в кардиохирургию многим врачам.