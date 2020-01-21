Путин поздравил с юбилеем актера Дмитрия Харатьяна

Президент России Владимир Путин поздравил с 60-летним юбилеем народного артиста России Дмитрия Харатьяна. Соответствующая телеграмма опубликована на официальном сайте Кремля.

Глава государства отметил «щедрый многогранный талант» и «запас позитивной энергии» артиста. По словам президента, Харатьян сумел не только добиться успеха как актер, но и «ярко заявил о себе как о замечательном исполнителе», завоевав любовь поклонников.

Дмитрий Харатьян — российский актер театра и кино, родился 21 января 1960 года в городе Алмалык (Узбекская ССР). В кино он дебютировал в 1976 году в фильме Владимира Меньшова «Розыгрыш».

Всего его фильмография насчитывает несколько десятков работ, в том числе фильм «Гардемарины, вперед!», который принес ему широкую известность. В 2000 году Харатьян получил звание заслуженного артиста, а в 2007 году — народного артиста России.