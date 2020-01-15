Путин поздравил Максима Дунаевского с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил советского и российского композитора, народного артиста России Максима Дунаевского с 75-летием. Поздравительная телеграмма размещена на сайте Кремля.

«Вы достойно продолжили семейные традиции служения искусству и отечественной культуре», — отметил Путин.

Он добавил, что музыкальные произведения, в которые композитор вложил свою душу и талант, поистине украшают многие известные фильмы и спектакли.

Глава государства отметил значимость того, что на сегодняшний день Дунаевский продолжает посвящать себя любимому делу и участвует в общественных проектах и благотворительности. Он пожелал ему здоровья и вдохновения.

Максим Дунаевский родился 15 января 1945 года в Москве в семье советского композитора Исаака Дунаевского. Всенародную известность ему принес фильм «Д'Артаньян и три мушкетера» (1979), в котором звучали его музыкальные композиции «Пора, пора, порадуемся», «На войне, как на войне».