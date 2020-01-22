Токаев приедет в Москву на празднование 75-летия Победы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев получил приглашение на мероприятия в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне и планирует их посетить. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Берика Уали.

«Приглашение получено. Участие президента планируется», — сказал Уали.

Участие в праздничных мероприятиях в Москве 9 мая 2020 года подтвердили 17 мировых лидеров, среди которых президент Франции Эмманюэль Макрон, индийский премьер-министр Нарендра Моди, лидеры Белоруссии, Сербии, Монголии, Кубы, Чехии, Венесуэлы.

На саммите G20 в Осаке Владимир путин пригласил на парад Победы в Москву американского президента Дональда Трампа. В ноябре Трамп сообщил, что пока не еще не принял окончательного решения о визите в Россию 9 мая. В конце декабря участие в праздничных мероприятиях подтвердил президент Молдавии Игорь Додон.

На парад приглашены также канцлер ФРГ Ангела Меркель, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Украины Владимир Зеленский.