Додон сообщил о визите в Москву на 75-летие Победы

Додон сообщил о визите в Москву на 75-летие Победы

Президент Молдавии Игорь Додон приедет в Москву на праздничные мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом глава государства сообщил ТАСС.

«Я получил приглашение Владимира Владимировича Путина, обязательно приеду», — заявил Додон. По его словам, в параде Победы примет участие почетный караул молдавского президента.

Во время саммита G20 в Осаке летом 2019 года Владимир Путин пригласил мировых лидеров посетить торжества в честь 75-летия Победы в Москве. В частности, он позвал на парад председателя КНР Си Цзиньпина, канцлера ФРГ Ангелу Меркель, президентов США и Франции Дональда Трампа и Эмманюэля Макрона. На парад также приглашены лидеры других стран, в том числе Великобритании, Сербии, Индии.

В ходе заседания ОДКБ в конце ноября Путин поблагодарил лидеров государств объединения за поддержку идеи, чтобы военные контингенты стран приняли участие в параде на Красной площади.