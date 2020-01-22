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В прокуратуре не подтвердили данные о взрыве на траулере в Охотском море

Информация о взрыве на горящем в Охотском море траулере Enigma Astralis не подтверждается, заявила РБК старший помощник дальневосточного транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Валентина Глазова.

«Эта информация [о взрыве] на сегодняшний день и час не подтверждается. К горящему судну подошло спасательное ледокольное судно «Сибирский», — сказала она.

По ее словам, судно находится на плаву, разлива топлива не было.

В морском спасательно-координационном центре Петропавловска-Камчатского сообщили «РИА Новости», что к ним информация о взрыве на траулере не поступала.

Появилось видео горящего траулера в Охотском море
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О том, что на Enigma Astralis произошел взрыв ранее со ссылкой на источник сообщил ТАСС. По словам собеседника агентства, спасательное судно не входит с траулером в прямой контакт из-за угрозы повторного взрыва.

Пожар на траулере начался 21 января, когда судно было недалеко от Магадана. На борту Enigma Astralis находились 47 человек, никто из них не пострадал, их взяла на свой борт плавбаза «Всеволод Сибирцев». По факту происшествия дальневосточная транспортная прокуратура организовала проверку.

Теги: траулер, пожар, новости РБК
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