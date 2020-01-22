В прокуратуре не подтвердили данные о взрыве на траулере в Охотском море

Информация о взрыве на горящем в Охотском море траулере Enigma Astralis не подтверждается, заявила РБК старший помощник дальневосточного транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Валентина Глазова.

«Эта информация [о взрыве] на сегодняшний день и час не подтверждается. К горящему судну подошло спасательное ледокольное судно «Сибирский», — сказала она.

По ее словам, судно находится на плаву, разлива топлива не было.

В морском спасательно-координационном центре Петропавловска-Камчатского сообщили «РИА Новости», что к ним информация о взрыве на траулере не поступала.