Появилось видео горящего траулера в Охотском море

«Пятый канал» опубликовал видео пожара на рыболовецком траулере Enigma Astralis в Охотском море.

Видео было снято с другого судна. На кадрах видно, что из нижней части траулера валит густой дым.

Пожар на Enigma Astralis начался днем 21 января. Судно загорелось недалеко от Магадана. На его борту находились 47 человек. По информации владельца судна — Дальневосточной рыбопромысловой компании, никто из них не пострадал. Это подтвердили и в спасательной службе.

47 моряков с загоревшегося суд приняла на борт плавбаза «Доброфлота» «Всеволод Сибирцев», сообщили «РИА Новости» со ссылкой на представителя компании. Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку после инцидента.