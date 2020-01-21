Владелец траулера сообщил об отсутствии жертв при пожаре в Охотском море

При пожаре на рыболовецком траулере в Охотском море никто не пострадал, сообщил представитель Дальневосточной рыбопромысловой компании — владельца судна, передает «РИА Новости».

«С пожаром боремся, пострадавших нет», — заявил он.

О том, что пострадавших в результате происшествия нет, подтвердили в спасательной службе.

Рыболовецкое судно Enigma Astralis загорелось днем 21 января неподалеку от Магадана. На его борту находились 47 членов экипажа. По данным краевого Центра управления в кризисных ситуациях МЧС, весь экипаж с траулера сняли. Как сообщили в региональном Морском спасательном центре, людей доставят на плавзавод «Всеволод Сибирцев», передает ТАСС.

По словам представителя Росморречфлота, команде траулера не удалось запустить пожарные насосы, когда начался пожар, и капитан принял решение об эвакуации. По факту пожара на судне прокуратура начала проверку.