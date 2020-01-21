Бойца Александра Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе

Суд арестовал бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко за мелкое хулиганство. Об этом со ссылкой на источник в оперативных службах региона сообщает местное агентство «Кубанские новости».

В сообщении говорится, что бойца задержали в ночь на 21 января на базе отдыха «Спорт», которая находится в анапском селе Супсех. Спортсмен был пьян и неадекватно себя вел, отмечается в публикации. Собеседник издания уточнил, что Емельяненко арестовали на семь суток.

Об аресте спортсмена также пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах Краснодарского края.

В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщили РБК, что не комментируют эту ситуацию.

Александр Емельяненко — российский боец смешанных единоборств. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по самбо. В активе бойца, выступающего в тяжелом весе, 28 побед, семь поражений и одна ничья в ММА.