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Бойца Александра Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе

Суд арестовал бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко за мелкое хулиганство. Об этом со ссылкой на источник в оперативных службах региона сообщает местное агентство «Кубанские новости».

В сообщении говорится, что бойца задержали в ночь на 21 января на базе отдыха «Спорт», которая находится в анапском селе Супсех. Спортсмен был пьян и неадекватно себя вел, отмечается в публикации. Собеседник издания уточнил, что Емельяненко арестовали на семь суток.

Об аресте спортсмена также пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах Краснодарского края.

В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщили РБК, что не комментируют эту ситуацию. 

Бойца Александра Емельяненко задержали за распитие в общественном месте
Общество

Александр Емельяненко — российский боец смешанных единоборств. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по самбо. В активе бойца, выступающего в тяжелом весе, 28 побед, семь поражений и одна ничья в ММА.

В мае 2019 года Емельяненко задержали за распитие спиртных напитков в общественном месте на Восточной улице в Москве. 1 марта того же года его задержали и арестовали на десять суток в Кисловодске, когда боец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытался скрыться от гаишников и на своем Mercedes столкнулся с другим автомобилем. Его оштрафовали на 30 тыс. руб. и лишили водительских прав на полтора года.

Теги: хулиганство, арест, Александр Емельяненко, новости РБК
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