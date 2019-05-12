Бойца Александра Емельяненко задержали за распитие в общественном месте

Бойца Александра Емельяненко задержали за распитие в общественном месте

В Москве сотрудники полиции задержали мужчину за распитие спиртных напитков в общественном месте. Об этом сообщили РБК в столичном главке МВД в ответ на вопрос о задержании бойца смешанных единоборств (ММА) Александра Емельяненко.

«Прибывший экипаж полиции задержал гражданина за распитие алкоголя. Были составлены административные материалы», — заявили в ведомстве.

В полиции уточнили, что мужчина был задержан на Восточной улице.

Источники в правоохранительных органах подтвердили ТАСС, «РИА Новости» и агентству городских новостей «Москва», что речь идет о задержании бойца Александра Емельяненко.